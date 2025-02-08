Милевский отказался от Динамо ради житомирского Полесья

Артем Милевский и Александр Алиев общаются с журналистами. Фото: скриншот YouTube

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский снова заинтриговал поклонников. Известный спортсмен совершил поступок, который может разочаровать болельщиков киевского "Динамо".

Милевский неожиданно надел куртку с эмблемой клуба, с которым никогда раньше не сотрудничал, сообщает портал Новини.LIVE.

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Артем Милевский в куртке с эмблемой популярного клуба. Фото: скриншот "Трибуна"

Милевский и "Полесье"

Бывший футболист "Динамо" и сборной Украины провел матч у бровки, наблюдая за игрой своей команды. Украина оказалась под властью мороза, так что Милевскому пришлось тщательно одеться. Он выбрал пуховик, на котором была эмблема "Полесья". Амбициозный футбольный клуб, за который выступает даже чемпион мира по боксу Александр Усик, ранее не сообщал о сотрудничестве с Артемом Милевским.

Бывший форвард сборной Украины стал звездой в составе киевского "Динамо", за которое выступал с 2002 по 2012 годы. Милевский трижды становился чемпионом страны и 4 раза завоевывал Кубок Украины в составе "бело-синих".

Также украинский форвард с белорусскими корнями выступал за турецкий "Газиантепспор", хорватский "Хайдук", румынскую "Конкордию", российский "Тосно" и белорусский "Динамо-Брест". Милевский завершил карьеру в 2021 году в составе "Миная".

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