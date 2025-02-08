Воспитанник Шахтера будет выступать за известный итальянский клуб

Виктор Коваленко (слева) с Ярославом Ракицким, Тарасом Степаненко и другими игроками "Шахтера". Фото: УНИАН

Бывший футболист сборной Украины Виктор Коваленко нашел новую команду. Воспитанник донецкого "Шахтера" несколько лет провел без клуба.

Коваленко решил вернуться в знакомый и привычный ему чемпионат, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Виктор Коваленко самостоятельно поддерживал форму после того, как летом 2024 года завершился срок его контракта с "Аталантой", и клуб из Бергамо решил не продлевать соглашение с 28-летним футболистом. Однако воспитанник "Шахтера" уже нашел новую команду.

Виктор Коваленко во время матча в Италии. Фото: instagram.com/vitykovalenko/

Где будет выступать Коваленко

Бывший хавбек сборной Украины на правах свободного агента подписал соглашение с "Эмполи". Контракт будет действовать до конца сезона 2024/2025 с возможностью дальнейшего продления. Ради этого варианта футболист отказал одному из клубов чемпионата Турции.

Коваленко уже выступал в "Эмполи" на правах аренды из "Аталанты". В сезоне 2023/2024 Виктор сыграл за "адзурри" 17 матчей, в которых забил 1 гол. Помимо этого, украинец также защищал цвета итальянской "Специи".

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