Гравець з Росії потрапив у скандал, через який його не випускають з країни

Гравець "Оренбурга" Хорді Томпсон. Фото: пресслужба клубу

Один із легіонерів, який зараз виступає у чемпіонаті Росії, потрапив у великий скандал. Адвокати зараз намагаються врятувати його від серйозних наслідків.

Чилійський півзахисник Хорді Томпсон, який виступає за "Оренбург", не може виїхати з Чилі, оскільки йому заблокували виїзд з країни, повідомляють росЗМІ.

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Гравець "Оренбурга" Хорді Томпсон. Фото: пресслужба клубу

Що відомо про скандал

Все почалося у 2023 році. Дівчина футболіста звинуватила його у спробі вбивства, заявивши, що він її побив та намагався задушити під час сварки, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Через рік, коли Томпсон вже переїхав до Росії, стало відомо, що він ще й накинувся на матір подруги, яка одного разу застала його з пятьма повіями.

Зараз дівчина гравця "Оренбурга" "вимагає справедливості", саме за її заявою Томпсона не випускають з країни. Він підключив юристів, щоб вирішити це питання.

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