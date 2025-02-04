Збірна Росії офіційно відсторонена від великого спортивного турніру

Володимир Путін на льоду. Фото: REUTERS/Sergei Chirikov

Спортивні санкції проти держави-агресора продовжують діяти. Її відстороняють від серйозних турнірів.

Російська Федерація та Білорусь відсторонені від участі у чемпіонаті світу 2026 року з хокею, повідомляє IIHF.com.

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Причина відмови — питання безпеки, пов'язані з можливим допуском цих збірних. Тобто великого хокею в Росії та Білорусі не буде й далі.

Russia and Belarus remained banned by the IIHF through to the 2026 Men’s World Championship.



I will assume this goes for World Juniors and Women’s Worlds as well.



A decision on Olympics has not yet been made.



Source: https://t.co/1OgjlTPbtc — Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) February 4, 2025

Відсторонення Росії та Білорусі

У IIHF зазначили, що поточні умови не дозволяють гарантувати безпеку для всіх, якщо Росія та Білорусь візьмуть участь у турнірі.

Рішення ухвалене на сезон 2026 року. Таким чином, Росія не зіграє на чемпіонаті світу у травні 2026 року.

Рішення щодо участі російської збірної у Олімпіаді буде ухвалюватись окремо. Це прерогатива Міжнародного олімпійського комітету.

У Росії вже заявили, що будуть оскаржувати рішення про відсторонення їхньої збірної у суді.

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