Збірна Росії офіційно відсторонена від великого спортивного турніру

Росія залишилась без великого хокею — що відомо
Спортивні санкції проти держави-агресора продовжують діяти. Її відстороняють від серйозних турнірів.
Російська Федерація та Білорусь відсторонені від участі у чемпіонаті світу 2026 року з хокею, повідомляє IIHF.com.
Причина відмови — питання безпеки, пов'язані з можливим допуском цих збірних. Тобто великого хокею в Росії та Білорусі не буде й далі.
Russia and Belarus remained banned by the IIHF through to the 2026 Men’s World Championship.— Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) February 4, 2025
I will assume this goes for World Juniors and Women’s Worlds as well.
A decision on Olympics has not yet been made.
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Відсторонення Росії та Білорусі
У IIHF зазначили, що поточні умови не дозволяють гарантувати безпеку для всіх, якщо Росія та Білорусь візьмуть участь у турнірі.
Рішення ухвалене на сезон 2026 року. Таким чином, Росія не зіграє на чемпіонаті світу у травні 2026 року.
Рішення щодо участі російської збірної у Олімпіаді буде ухвалюватись окремо. Це прерогатива Міжнародного олімпійського комітету.
У Росії вже заявили, що будуть оскаржувати рішення про відсторонення їхньої збірної у суді.
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