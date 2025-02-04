Сборная России официально отстранена от крупного спортивного турнира

Владимир Путин на льду. Фото: REUTERS/Sergei Chirikov

Спортивные санкции против государства-агрессора продолжают действовать. Его отстраняют от серьезных турниров.

Российская Федерация и Беларусь отстранены от участия в чемпионате мира 2026 года по хоккею, сообщает IIHF.com.

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Причина отказа — вопросы безопасности, связанные с возможным допуском этих сборных. То есть, большого хоккея в России и Беларуси не будет и дальше.

Russia and Belarus остались под запретом IIHF вплоть до мужского чемпионата мира 2026 года.



Предположу, что это касается и юниорского и женского чемпионатов мира.



Решение по Олимпиаде пока не принято.



Источник: https://t.co/1OgjlTPbtc - Hockey Worldwide (@H0ckeyWorldwide) 4 февраля 2025 г.

Отстранение России и Беларуси

В IIHF отметили, что текущие условия не позволяют гарантировать безопасность для всех, если Россия и Беларусь примут участие в турнире.

Решение принято на сезон 2026 года. Таким образом, Россия не сыграет на чемпионате мира в мае 2026 года.

Решение об участии российской сборной в Олимпиаде будет приниматься отдельно. Это прерогатива Международного олимпийского комитета.

В России уже заявили, что будут оспаривать решение об отстранении их сборной в суде.

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