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Россия осталась без большого хоккея — что известно

4 февраля 2025 17:51
Александр Ильющенков - Редактор
Сборная России официально отстранена от крупного спортивного турнира
Владимир Путин на льду. Фото: REUTERS/Sergei Chirikov
Александр Ильющенков - Редактор

Спортивные санкции против государства-агрессора продолжают действовать. Его отстраняют от серьезных турниров.

Российская Федерация и Беларусь отстранены от участия в чемпионате мира 2026 года по хоккею, сообщает IIHF.com.

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Причина отказа — вопросы безопасности, связанные с возможным допуском этих сборных. То есть, большого хоккея в России и Беларуси не будет и дальше.

 

Отстранение России и Беларуси

В IIHF отметили, что текущие условия не позволяют гарантировать безопасность для всех, если Россия и Беларусь примут участие в турнире.

Решение принято на сезон 2026 года. Таким образом, Россия не сыграет на чемпионате мира в мае 2026 года.

Решение об участии российской сборной в Олимпиаде будет приниматься отдельно. Это прерогатива Международного олимпийского комитета.

В России уже заявили, что будут оспаривать решение об отстранении их сборной в суде.

Напомним, Василий Ломаченко на время исчез из поля зрения СМИ. Уже известно, собирается ли украинский боксер продолжать карьеру.

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