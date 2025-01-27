Черчесова зі скандалом звільнили зі збірної Казахстану

Станіслав Черчесов під час матчу. Фото: росЗМІ

Керівництво Федерації футболу Казахстану ухвалило рішення про звільнення головного тренера команди. Росіянин Станіслав Черчесов достроково пішов у відставку.

Звільнення могло відбутися ще минулого року, але тренер хотів зберегти роботу, повідомляють російські ЗМІ.

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Рішення про призначення Станіслава Черчесова головним тренером збірної Казахстану з футболу було визнано помилковим. Під його керівництвом національна команда продемонструвала один із найгірших відрізків у своїй історії. У шести поєдинках Ліги Націй підопічні Черчесова набрали лише один гол, жодного разу не забили у ворота суперників та пропустили 15 м'ячів.

Станіслав Черчесов на посаді наставника збірної Росії. Фото: росЗМІ

Черчесова постійно критикували

Контракт 61-річного тренера з Федерацією футболу Казахстану був чинний до літа 2026 року. Однак наймач ухвалив рішення про дострокове розірвання угоди. Результати команди визнали невдалими, а атмосферу в роздягальні — токсичною.

Колишній головний тренер збірної Росії постійно провокував скандали під час роботи в Казахстані. Він неодноразово вступав у конфлікти з місцевими спортивними журналістами, ображав їх і демонстративно відмовлявся вчити державну мову.

Новим головним тренером збірної Казахстану призначено 44-річного місцевого фахівця Алі Алієва.

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