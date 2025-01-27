Черчесова со скандалом уволили из сборной Казахстана

Станислав Черчесов во время матча. Фото: росСМИ

Руководство Федерации футбола Казахстана приняло решение об увольнении главного тренера команды. Россиянин Станислав Черчесов досрочно ушел в отставку.

Увольнение могло состояться еще в прошлом году, но тренер хотел сохранить работу, сообщают российские СМИ.

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Решение о назначении Станислава Черчесова главным тренером сборной Казахстана по футболу было признано ошибочным. Под его руководством национальная команда продемонстрировала один из худших отрезков в своей истории. В шести поединках Лиги Наций подопечные Черчесова набрали только один гол, ни разу не забили в ворота соперников и пропустили 15 мячей.

Станислав Черчесов на посту наставника сборной России. Фото: росСМИ

Черчесова постоянно критиковали

Контракт 61-летнего тренера с Федерацией футбола Казахстана действовал до лета 2026 года. Однако наниматель принял решение о досрочном расторжении соглашения. Результаты команды признали неудачными, а атмосферу в раздевалке — токсичной.

Бывший главный тренер сборной России постоянно провоцировал скандалы во время работы в Казахстане. Он неоднократно вступал в конфликты с местными спортивными журналистами, оскорблял их и демонстративно отказывался учить государственный язык.

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