Игрок из России попал в скандал, из-за которого его не выпускают из страны

Игрок "Оренбурга" Хорди Томпсон. Фото: пресс-служба клуба

Один из легионеров, который сейчас выступает в чемпионате России, попал в большой скандал. Адвокаты сейчас пытаются спасти его от серьезных последствий.

Чилийский полузащитник Хорди Томпсон, выступающий за "Оренбург", не может выехать из Чили, поскольку ему заблокировали выезд из страны, сообщают росСМИ.

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Игрок "Оренбурга" Хорди Томпсон. Фото: пресс-служба клуба

Что известно о скандале

Все началось в 2023 году. Девушка футболиста обвинила его в попытке убийства, заявив, что он ее избил и пытался задушить во время ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Через год, когда Томпсон уже переехал в Россию, стало известно, что он еще и набросился на мать подруги, которая однажды застала его с пятью проститутками.

Сейчас девушка игрока "Оренбурга" "требует справедливости", именно по ее заявлению Томпсона не выпускают из страны. Он подключил юристов, чтобы решить этот вопрос.

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