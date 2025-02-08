Барселона готує важливу зміну в основному складі

Гравці "Барселони" перед матчем Кубка Іспанії. Фото: Reuters/Pablo Morano

Керівництво "Барселони" хоче запропонувати новий контракт одному з гравців, який нещодавно прийшов у команду. Завдяки роботі "Манчестер Сіті" на трансферному ринку у каталонців з'явилася така можливість.

Один із вихованців "синьо-гранатових" при цьому може покинути клуб, повідомляє Sport.es.

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Польський голкіпер Войцех Щенсний перейшов до "Барселони" вже під час нинішнього сезону через те, що Марк-Андре тер Штеген дістав важку травму і надовго потрапив до лазарету. Досвідчений воротар уже закінчив кар'єру, але повернувся в професійний спорт заради пропозиції "синьо-гранатових".

Войцех Щенсний обіймає Ламіна Ямала. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Воротарське питання "Барселони"

Щенсний не відразу потрапив до стартового складу своєї нової команди. Спочатку місце у воротах каталонців зайняв вихованець клубу Іньякі Пенья. Він провів кілька впевнених матчів і допоміг "Барселоні" здобути важливі перемоги, зокрема над мадридським "Реалом".

Проте потім Пенья став батьком й отримав невелику відпустку. Після цього він запізнився на тренування і поступився місцем у воротах Щенсному, який відтоді не дає конкуренту шансу проявити себе. Керівництво клубу хоче запропонувати Войцеху продовжити контракт щонайменше до літа 2027 року.

Іньякі Пенья проти Джуда Беллінгема з "Реала". Фото: Reuters/Pedro Nunes

"Барселона" може це зробити попри важке фінансове становище. Клуб отримав щонайменше 10 млн євро після того, як "Порту" продав у "Манчестер Сіті" вихованця "синьо-гранатових" Ніко Гонсалеса. Згідно з умовами договору, частина коштів від трансферу надійшла на банківський рахунок "Барселони".

Іньякі Пенья більше не хоче сидіти на лавці запасних. Влітку він може перейти в інший іспанський клуб.

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