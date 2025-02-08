Барселона готує важливу зміну в основному складі

Барселона продасть одного з лідерів заради нового футболіста
Керівництво "Барселони" хоче запропонувати новий контракт одному з гравців, який нещодавно прийшов у команду. Завдяки роботі "Манчестер Сіті" на трансферному ринку у каталонців з'явилася така можливість.
Один із вихованців "синьо-гранатових" при цьому може покинути клуб, повідомляє Sport.es.
Польський голкіпер Войцех Щенсний перейшов до "Барселони" вже під час нинішнього сезону через те, що Марк-Андре тер Штеген дістав важку травму і надовго потрапив до лазарету. Досвідчений воротар уже закінчив кар'єру, але повернувся в професійний спорт заради пропозиції "синьо-гранатових".
Воротарське питання "Барселони"
Щенсний не відразу потрапив до стартового складу своєї нової команди. Спочатку місце у воротах каталонців зайняв вихованець клубу Іньякі Пенья. Він провів кілька впевнених матчів і допоміг "Барселоні" здобути важливі перемоги, зокрема над мадридським "Реалом".
Проте потім Пенья став батьком й отримав невелику відпустку. Після цього він запізнився на тренування і поступився місцем у воротах Щенсному, який відтоді не дає конкуренту шансу проявити себе. Керівництво клубу хоче запропонувати Войцеху продовжити контракт щонайменше до літа 2027 року.
"Барселона" може це зробити попри важке фінансове становище. Клуб отримав щонайменше 10 млн євро після того, як "Порту" продав у "Манчестер Сіті" вихованця "синьо-гранатових" Ніко Гонсалеса. Згідно з умовами договору, частина коштів від трансферу надійшла на банківський рахунок "Барселони".
Іньякі Пенья більше не хоче сидіти на лавці запасних. Влітку він може перейти в інший іспанський клуб.
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