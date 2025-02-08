Барселона готовит важное изменения в основном составе

Игроки "Барселоны" перед матчем Кубка Испании. Фото: Reuters/Pablo Morano

Руководство "Барселоны" хочет предложить новый контракт одному из игроков, который недавно пришел в команду. Благодаря работе "Манчестер Сити" на трансферном рынке у каталонцев появилась такая возможность.

Один из воспитанников "сине-гранатовых" при этом может покинуть клуб, сообщает Sport.es.

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Войцех Щенсный обнимает Ламина Ямала. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Вратарский вопрос "Барселоны"

Щенсный не сразу попал в стартовый состав своей новой команды. Изначально место в воротах каталонцев занял воспитанник клуба Иньяки Пенья. Он провел несколько уверенных матчей и помог "Барселоне" одержать важные победы, в том числе над мадридским "Реалом".

Однако затем Пенья стал отцом и получил небольшой отпуск. После этого он опоздал на тренировку и уступил место в воротах Щенсному, который с тех пор не дает конкуренту шанса проявить себя. Руководство клуба хочет предложить Войцеху продлить контракт как минимум до лета 2027 года.

Иньяки Пенья против Джуда Беллингема из "Реала". Фото: Reuters/Pedro Nunes

"Барселона" может это сделать несмотря на тяжелое финансовое положение. Клуб получил минимум 10 млн евро после того, как "Порту" продал в "Манчестер Сити" воспитанника "сине-гранатовых" Нико Гонсалеса. Согласно условиям договора, часть средств от трансфера поступила на банковский счет "Барселоны".

Иньяки Пенья больше не хочет сидеть на скамейке запасных. Летом он может перейти в другой испанский клуб.

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