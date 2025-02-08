Барселона готовит важное изменения в основном составе

Барселона продаст одного из лидеров ради нового футболиста
Руководство "Барселоны" хочет предложить новый контракт одному из игроков, который недавно пришел в команду. Благодаря работе "Манчестер Сити" на трансферном рынке у каталонцев появилась такая возможность.
Один из воспитанников "сине-гранатовых" при этом может покинуть клуб, сообщает Sport.es.
Польский голкипер Войцех Щенсный перешел в "Барселону" уже по ходу нынешнего сезона из-за того, что Марк-Андре тер Штеген получил тяжелую травму и надолго попал в лазарет. Опытный вратарь уже закончил карьеру, но вернулся в профессиональный спорт ради предложения "сине-гранатовых".
Вратарский вопрос "Барселоны"
Щенсный не сразу попал в стартовый состав своей новой команды. Изначально место в воротах каталонцев занял воспитанник клуба Иньяки Пенья. Он провел несколько уверенных матчей и помог "Барселоне" одержать важные победы, в том числе над мадридским "Реалом".
Однако затем Пенья стал отцом и получил небольшой отпуск. После этого он опоздал на тренировку и уступил место в воротах Щенсному, который с тех пор не дает конкуренту шанса проявить себя. Руководство клуба хочет предложить Войцеху продлить контракт как минимум до лета 2027 года.
"Барселона" может это сделать несмотря на тяжелое финансовое положение. Клуб получил минимум 10 млн евро после того, как "Порту" продал в "Манчестер Сити" воспитанника "сине-гранатовых" Нико Гонсалеса. Согласно условиям договора, часть средств от трансфера поступила на банковский счет "Барселоны".
Иньяки Пенья больше не хочет сидеть на скамейке запасных. Летом он может перейти в другой испанский клуб.
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