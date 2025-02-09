Гимн России проигнорировали на турнире ММА в Казахстане — что произошло

Президент России Владимир Путин. Фото: росСМИ

На престижном турнире в Казахстане произошел курьезный эпизод. Организаторы, похоже, просто проигнорировали гимн Российской Федерации.

Перед одним из боев турнира Nomad Fighting Championship ринг-анонсер объявил гимн России, однако его в итоге так и не включили, сообщают росСМИ.

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Некоторые СМИ считают, что гимн не включили специально. Организаторы говорят, что произошел технический сбой.

Инцидент с гимном

Недоразумение с гимном произошло перед боем дагестанца Мухамеда Калмыкова и казахстанца Азамата Бакитова.

В ринге объявили гимн России, далее наступила тишина, которая длилась несколько секунд. После нее был объявлен гимн Казахстана, который сразу и заиграл.

Организаторы турнира позже опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что гимн России не включили "исключительно из-за технических неполадок".

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