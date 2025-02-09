Гимн России проигнорировали на турнире ММА в Казахстане — что произошло

На турнире в Казахстане произошел инцидент с гимном РФ
На престижном турнире в Казахстане произошел курьезный эпизод. Организаторы, похоже, просто проигнорировали гимн Российской Федерации.
Перед одним из боев турнира Nomad Fighting Championship ринг-анонсер объявил гимн России, однако его в итоге так и не включили, сообщают росСМИ.
Некоторые СМИ считают, что гимн не включили специально. Организаторы говорят, что произошел технический сбой.
Инцидент с гимном
Недоразумение с гимном произошло перед боем дагестанца Мухамеда Калмыкова и казахстанца Азамата Бакитова.
В ринге объявили гимн России, далее наступила тишина, которая длилась несколько секунд. После нее был объявлен гимн Казахстана, который сразу и заиграл.
Организаторы турнира позже опубликовали официальное заявление, в котором подчеркнули, что гимн России не включили "исключительно из-за технических неполадок".
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