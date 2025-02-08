Суркіс опублікував податкову декларацію — там зазначено несподіваний дохід

Григорій Суркіс на Конгресі УАФ у 2024 році. Фото: УНІАН

Колишній президент київського "Динамо" Григорій Суркіс зареєстрував велику суму у своїй податковій декларації. У 2024 році він отримав солідну виплату від УЄФА.

Суркіс більше не працює в Союзі європейських футбольних асоціацій, але отримує виплати, повідомляє "Главком".

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Почесний член УЄФА Григорій Суркіс користується доходом, який він стабільно отримує від Союзу. Політик і спортивний функціонер вносить виплати від футбольного органу у свою податкову декларацію.

Григорій Суркіс на базі "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Яку суму отримав Суркіс

Відомий український чиновник 2 січня опублікував свою податкову декларацію, у якій виявилося несподіване джерело доходу. Колишній президент "Динамо" у 2024 році отримав від УЄФА 3,52 млн гривень. Він вказав як джерело доходу "виплату після звільнення". Сума надійшла на банківський рахунок Суркіса 26 грудня 2024 року.

УЄФА щорічно надає фінансову підтримку своєму колишньому віцепрезиденту, який обіймав цю посаду з 2013 по 2019 роки. П'ять останніх років Григорій Суркіс обіймає посаду почесного члена футбольної асоціації. Наприклад, у 2023 році йому було виплачено 6,35 млн гривень.

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