Суркис опубликовал налоговую декларацию — там есть неожиданный доход

Григорий Суркис на Конгрессе УАФ в 2024 году. Фото: УНИАН

Бывший президент киевского "Динамо" Григорий Суркис зарегистрировал крупную сумму в своей налоговой декларации. В 2024 году он получил солидную выплату от УЕФА.

Суркис больше не работает в Союзе европейских футбольных ассоциаций, но получает выплаты, сообщает "Главком".

Читайте также:

Почетный член УЕФА Григорий Суркис пользуется доходом, который он стабильно получает от Союза. Политик и спортивный функционер вносит выплаты от футбольного органа в свою налоговую декларацию.

Григорий Суркис на базе "Динамо". Фото: скриншот YouTube

Какую сумму получил Суркис

Известный украинский чиновник 2 января опубликовал свою налоговую декларацию, в которой оказался неожиданный источник дохода. Бывший президент "Динамо" в 2024 году получил от УЕФА 3,52 млн гривен. Он указал в качестве источника дохода "выплату после увольнения". Сумма поступила на банковский счет Суркиса 26 декабря 2024 года.

УЕФА ежегодно предоставляет финансовую поддержку своему бывшему вице-президенту, который занимал эту должность с 2013 по 2019 годы. Пять последних лет Григорий Суркис занимает должность почетного члена футбольной ассоциации. К примеру, в 2023 году ему были выплачены 6,35 млн гривен.

Напомним, главный тренер "Динамо" Александр Шовковский собирается перевести в основу "бело-синих" одного из самых перспективных игроков команды.

Бывший защитник "Динамо" с иностранным паспортом готовится к возвращению в Украину и конкуренции за место в основе "бело-синих".

А вот один из футболистов сборной Украины может покинуть Киев, тренерский штаб на него не рассчитывает.

Мы собрались сведения о том, куда после 2022 года пропал бывший форвард национальной команды Андрей Воронин.