Динамо потеряло шанс продать Бражко в Вулверхэмптон после вмешательства Суркиса-старшего

Григорий Суркис. Фото: "Динамо"

В зимнее трансферное окно киевское "Динамо" было близко, чтобы продать Владимира Бражко в "Вулверхэмптон". Однако, переговоры сорвались из-за аппетитов киевлян.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас в эфире своего YouTube-канала.

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По словам Бурбаса, "Динамо" и "Вулверхэмптон" вели переговоры вокруг суммы в 20 млн евро. Общение клубов сорвалось, когда брат президента киевского клуба Григорий Суркис поднял ценник до 25 млн евро.

Англичане сразу остановили переговоры, когда услышали новые требования от "Динамо".

Бурбас отметил, что после срыва переговоров Бражко удалил все свои фото в форме или с символами "Динамо" из соцсетей.

Также Бурбас добавил, что подобный подход с повышением суммы трансфера сработал при продаже Ильи Забарного в "Борнмут".

В этом сезоне 23-летний Бражко в 15 матчах забил четыре гола и сделал три ассиста. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 9 млн евро.

Напомним, киевское "Динамо" приобщить к основной команде талантливого 18-летнего форварда, который может стать новым Питером Краучем.

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