Суркис назвал причину отказа продать Бражко в Англию

Владимир Бражко на скамейке запасных. Фото: пресс-служба "Динамо"

Английский "Вулверхэмптон" не сумел договорить с киевским "Динамо" по поводу трансфера игрока сборной Украины Владимира Бражко. Президент киевского клуба Игорь Суркис перечислил причины неудачи на переговорах.

Глава "бело-синих" заявил, что в будущем Бражко сможет перейти в другой клуб, сообщает "ТаТоТаке".

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В середине января стало известно о том, что "Вулверхэмптон" заинтересован в переходе Владимира Бражко. Однако первого февраля появилась информация, что стороны не договорились по поводу трансфера. "Динамо" остановило переговоры по поводу ухода своего воспитанника.

Игорь Суркис отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Что Суркис сказал о Бражко

Президент "Динамо" откровенно признал, что команде необходим 23-летний полузащитник для того, чтобы сохранить шансы на победу в чемпионате и Кубке Украины. Суркис заявил, что не был готов отпустить одного из ключевых футболистов команды. По словам главы клуба, решение турнирных задач гораздо важнее заработка на продаже игрока.

Суркис заявил, что Бражко понял и принял позицию "Динамо". Президент клуба пообещал, что в будущем "бело-синие" продадут полузащитника, как только поступит выгодное для всех сторон предложение. Суркис заявил, что не было смысла отпускать Владимира в "Вулверхэмптон", который может выбыть из АПЛ. Однако летом клубы могут вернуться к этому вопросу, когда решат свои турнирные задачи.

В сезоне 2024/2025 Бражко сыграл за "Динамо" 24 поединка во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 3 результативные передачи.

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