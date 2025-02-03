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Серхио Рамос вернулся в футбол и нашел новый клуб

3 февраля 2025 12:20
Станислав Костюк - Редактор
Серхио Рамос нашел новый клуб, который будет платить его большую зарплату
Серхио Рамос продолжает тренироваться. Фото: instagram.com/sergioramos/
Станислав Костюк - Редактор

Мексиканский клуб "Монтеррей" предложил контракт известному игроку. Серхио Рамос вернется в профессиональный футбол спустя полгода окончания контракта с "Севильей".

Рамос подпишет контракт, который гарантирует ему высокую зарплату, сообщает журналист Николо Скира

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Бывший центральный защитник сборной Испании, мадридского "Реала" и "Севильи" Серхио Рамос так и не завершил карьеру. Полгода назад он остался без клуба и все это время поддерживал форму самостоятельно. У игрока есть огромный особняк с бассейном, залом и небольшим футбольным полем. Именно там он и работал во время переговоров с другими клубами. 

Серхио Рамос
Серхио Рамос в тренажерном зале. Фото: instagram.com/sergioramos/

Детали контракта Рамоса 

Полгода назад "Севилья" была готова продолжить сотрудничество с игроком, но клуб не сумел удовлетворить его запросы по зарплате. В течение шести месяцев Рамос вел переговоры с представителями разных чемпионатов и в итоге согласился стать футболистом "Монтеррея". 

Рамос уже вылетел в Мексику для подписания контракта с новым клубом. Он присоединится к "Монтеррею" на правах свободного агента. Соглашение будет рассчитано до конца 2025 года. Зарплата игрока составит 4 млн евро, не считая бонусов. 

После 5 матчей "Монтеррей" занимает 10 место в чемпионате Мексики. Тренирует команду бывший защитник сборной Аргентины Мартин Демичелис, а в ее составе играют экс-футболист "Реала" Серхио Каналес и Лукас Окампос, который еще недавно забивал голы за "Севилью". 

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