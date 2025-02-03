Серхіо Рамос знайшов новий клуб, який платитиме йому велику зарплату

Серхіо Рамос продовжує тренуватися. Фото: instagram.com/sergioramos/

Мексиканський клуб "Монтеррей" запропонував контракт відомому гравцю. Серхіо Рамос повернеться в професійний футбол через пів року після закінчення контракту з "Севільєю".

Рамос підпише контракт, який гарантує йому високу зарплату, повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

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Колишній центральний захисник збірної Іспанії, мадридського "Реала" і "Севільї" Серхіо Рамос так і не завершив кар'єру. Пів року тому він залишився без клубу і весь цей час підтримував форму самостійно. У гравця є величезний особняк із басейном, залом та невеликим футбольним полем. Саме там він й працював під час переговорів з іншими клубами.

Серхіо Рамос у тренажерному залі. Фото: instagram.com/sergioramos/

Деталі контракту Рамоса

Пів року тому "Севілья" була готова продовжити співпрацю з гравцем, але клуб не зумів задовольнити його запити щодо зарплати. Протягом шести місяців Рамос вів переговори з представниками різних чемпіонатів і в підсумку погодився стати футболістом "Монтеррея".

Рамос уже вилетів до Мексики для підписання контракту з новим клубом. Він приєднається до "Монтеррея" на правах вільного агента. Угода буде розрахована до кінця 2025 року. Зарплата гравця становитиме 4 млн євро без урахування бонусів.

Після 5 матчів "Монтеррей" посідає 10 місце в чемпіонаті Мексики. Тренує команду колишній захисник збірної Аргентини Мартін Демічеліс, а в її складі грають ексфутболіст "Реала" Серхіо Каналес і Лукас Окампос, який ще недавно забивав голи за "Севілью".

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