Суркіс назвав причину відмови продати Бражка в Англію

Володимир Бражко на лавці запасних. Фото: пресслужба "Динамо"

Англійський "Вулвергемптон" не зумів домовитися з київським "Динамо" щодо трансферу гравця збірної України Володимира Бражка. Президент київського клубу Ігор Суркіс перерахував причини невдачі на переговорах.

Глава "біло-синіх" заявив, що в майбутньому Бражко зможе перейти в інший клуб, повідомляє "ТаТоТаке".

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У середині січня стало відомо про те, що "Вулвергемптон" зацікавлений у переході Володимира Бражка. Однак першого лютого з'явилася інформація, що сторони не домовилися з приводу трансферу. "Динамо" зупинило переговори з приводу трансферу свого вихованця.

Ігор Суркіс відповідає на запитання. Фото: скриншот YouTube

Що Суркіс сказав про Бражка

Президент "Динамо" відверто визнав, що команді необхідний 23-річний півзахисник для того, щоб зберегти шанси на перемогу в чемпіонаті та Кубку України. Суркіс заявив, що не був готовий відпустити одного з ключових футболістів команди. За словами глави клубу, вирішення турнірних завдань набагато важливіше заробітку на продажі гравця.

Суркіс пояснив, що Бражко зрозумів і прийняв позицію "Динамо". Президент клубу пообіцяв, що в майбутньому "біло-сині" продадуть півзахисника, щойно надійде вигідна для всіх сторін пропозиція. Суркіс заявив, що не було сенсу відпускати Володимира у "Вулвергемптон", який може вибути з АПЛ. Однак влітку клуби можуть повернутися до цього питання, коли вирішать свої турнірні завдання.

У сезоні 2024/2025 Бражко зіграв за "Динамо" 24 поєдинки в усіх турнірах, забив 4 м'ячі та зробив 3 результативні передачі.

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