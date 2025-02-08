Динамо втратило шанс продати Бражка у Вулвергемптон після втручання Суркіса-старшого

Григорій Суркіс. Фото: "Динамо"

В зимове трансферне вікно київське "Динамо" було близьке, щоб продати Володимира Бражка в "Вулвергемптон". Однак, перемовини зірвались через апетити киян.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

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За словами Бурбаса, "Динамо" та "Вулвергемптон" вели перемовини навколо суми в 20 млн євро. Спілкування клубів зірвалося, коли брат президента київського клубу Григорій Суркіс підняв цінник до 25 млн євро.

Англійці відразу зупинили перемовини, коли почули нові вимоги від "Динамо".

Бурбас зазначив, що після зриву перемовин Бражко видалив усі свої фото у формі або з символами "Динамо" із соцмереж.

Також Бурбас додав, що подібний підхід з підвищенням суми трансферу спрацював під час продажу Іллі Забарного в "Борнмут".

Цього сезону 23-річний Бражко в 15 матчах забив чотири голи та зробив три асисти. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 9 млн євро.

Нагадаємо, київське "Динамо" долучити до основної команди талановитого 18-річного форварда, який може стати новим Пітером Краучем.

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