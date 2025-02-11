Берінчик — Девіс. Онлайн трансляція чемпіонського бою за титул WBO в легкій вазі

Денис Берінчик — чемпіон світу в легкій вазі. Фото: instagram.com/berinchyk

Бій Денис Берінчик — Кішон Девіс став одним із найочікуваніших протистоянь на американському боксерському рингу. Трансляція першого захисту українцем титулу чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Український 36-річний чемпіон зустрінеться з молодим і голодним "левом", якого вважають найталановитішим американським боксером у своїй ваговій категорії. Тож бій Берінчик — Девіс покаже, чи зможе боксер із ДВРЗ стрибнути вище голови.

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Де і коли дивитися бій Берінчик — Девіс

Поєдинок відбудеться в ніч на 15 лютого на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Трансляція головного карда шоу розпочнеться о 3:00 за київським часом. Бій Берінчик — Девіс очікується приблизно о 5:00 — 6:00, залежно від результатів боїв андеркарда.

Українські фанати боксу зможуть побачити бій Берінчика в прямому ефірі. Офіційним транслятором шоу став медіасервіс MEGOGO. Для перегляду події потрібно підписатися на тарифи "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна". Онлайн трансляція поєдинку буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Денис Берінчик

Берінчик (18-0, 9 КО) ще в поєдинку з Еммануелем Наваррете показав, що є з одним із найбільш незручних суперників у легкій вазі.

Кішон перед їхнім боєм сказав, що вперше битиметься з прихильником такого стилю боксу. Навіть у тренувальний табір вони не знайшли схожого боксера для спарингів.

Стиль Берінчика нагадує про щасливі часи олімпійської збірної 2012 року в Лондоні, і про "Українських отаманів". Денис дуже активний у ринзі, постійно тисне на опонентів, користуючись великою кількістю викинутих ударів. Така тактика надзвичайно енерговитратна.

При цьому українець не володіє нокаутуючим ударом, що дає його суперникам більше шансів.

Денис Берінчик після бою з Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk

Востаннє Берінчик виходив у ринг у травні 2024 року в бою за вакантний титул чемпіона світу проти мексиканця Наваррете. Опонент був великим фаворитом, але Денис його сильно здивував і виграв бій роздільним рішенням суддів.

Кішон Девіс

Кішон Девіс (12-0, 8 КО) — один із найяскравіших молодих боксерів США на одному рівні з його другом Шакуром Стівенсоном.

Як і Берінчик, 25-річний американець був срібним призером Олімпійських ігор. На відміну від українця він швидше адаптувався до професійного боксу і всього після 12 боїв претендує на чемпіонський титул.

Девіс володіє відмінною технікою, швидкістю та відчуттям дистанції, що робить його вкрай небезпечним суперником.

Американець упевнено пройшов попередні бої. Він також виграв у колишнього суперника Берінчика Ентоні Йігіта, достроково переміг ексчемпіона світу Хосе Педрасу. У своєму останньому поєдинку Кішон не залишив шансів Густаво Даніелю Лемосу.

Прогноз на поєдинок

Берінчик зробить ставку на пресинг і вимотування суперника, а Девіс спробує використовувати швидкість, техніку та контратаки.

Українцю необхідно позбавити суперника простору, нав'язати ближній бій і працювати по корпусу як у бою з Наваррете. Американець, своєю чергою, постарається тримати дистанцію за рахунок джеба і руху на ногах.

Кому в поєдинку Берінчик — Девіс вдасться нав'язати свою тактику, той і переможе.

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