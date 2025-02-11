Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Берінчик — Девіс — трансляція бою, де українець захищатиме титул arrow

Берінчик — Девіс — трансляція бою, де українець захищатиме титул

11 лютого 2025 12:18
Олексій Паламарчук - Редактор
Берінчик — Девіс. Онлайн трансляція чемпіонського бою за титул WBO в легкій вазі
Денис Берінчик — чемпіон світу в легкій вазі. Фото: instagram.com/berinchyk
Олексій Паламарчук - Редактор

Бій Денис Берінчик — Кішон Девіс став одним із найочікуваніших протистоянь на американському боксерському рингу. Трансляція першого захисту українцем титулу чемпіона світу за версією WBO в легкій вазі буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Український 36-річний чемпіон зустрінеться з молодим і голодним "левом", якого вважають найталановитішим американським боксером у своїй ваговій категорії. Тож бій Берінчик — Девіс покаже, чи зможе боксер із ДВРЗ стрибнути вище голови.

Читайте також:
Денис Беринчик — Кишон Девис
Постер поєдинку Берінчик — Девіс. Фото: Top Rank

Де і коли дивитися бій Берінчик — Девіс

Поєдинок відбудеться в ніч на 15 лютого на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку. Трансляція головного карда шоу розпочнеться о 3:00 за київським часом. Бій Берінчик — Девіс очікується приблизно о 5:00 — 6:00, залежно від результатів боїв андеркарда.

Українські фанати боксу зможуть побачити бій Берінчика в прямому ефірі. Офіційним транслятором шоу став медіасервіс MEGOGO. Для перегляду події потрібно підписатися на тарифи "Спорт", "Оптимальна", "Максимальна". Онлайн трансляція поєдинку буде доступна на порталі Новини.LIVE.

Денис Берінчик

Берінчик (18-0, 9 КО) ще в поєдинку з Еммануелем Наваррете показав, що є з одним із найбільш незручних суперників у легкій вазі.

Кішон перед їхнім боєм сказав, що вперше битиметься з прихильником такого стилю боксу. Навіть у тренувальний табір вони не знайшли схожого боксера для спарингів.

Стиль Берінчика нагадує про щасливі часи олімпійської збірної 2012 року в Лондоні, і про "Українських отаманів". Денис дуже активний у ринзі, постійно тисне на опонентів, користуючись великою кількістю викинутих ударів. Така тактика надзвичайно енерговитратна.

При цьому українець не володіє нокаутуючим ударом, що дає його суперникам більше шансів.

Денис Беринчик
Денис Берінчик після бою з Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk

Востаннє Берінчик виходив у ринг у травні 2024 року в бою за вакантний титул чемпіона світу проти мексиканця Наваррете. Опонент був великим фаворитом, але Денис його сильно здивував і виграв бій роздільним рішенням суддів.

Кішон Девіс

Кішон Девіс (12-0, 8 КО) — один із найяскравіших молодих боксерів США на одному рівні з його другом Шакуром Стівенсоном.

Як і Берінчик, 25-річний американець був срібним призером Олімпійських ігор. На відміну від українця він швидше адаптувався до професійного боксу і всього після 12 боїв претендує на чемпіонський титул.

Девіс володіє відмінною технікою, швидкістю та відчуттям дистанції, що робить його вкрай небезпечним суперником.

Американець упевнено пройшов попередні бої. Він також виграв у колишнього суперника Берінчика Ентоні Йігіта, достроково переміг ексчемпіона світу Хосе Педрасу. У своєму останньому поєдинку Кішон не залишив шансів Густаво Даніелю Лемосу.

Прогноз на поєдинок

Берінчик зробить ставку на пресинг і вимотування суперника, а Девіс спробує використовувати швидкість, техніку та контратаки.

Українцю необхідно позбавити суперника простору, нав'язати ближній бій і працювати по корпусу як у бою з Наваррете. Американець, своєю чергою, постарається тримати дистанцію за рахунок джеба і руху на ногах.

Кому в поєдинку Берінчик — Девіс вдасться нав'язати свою тактику, той і переможе.

Нагадаємо, Григорій Суркіс-старший задекларував дохід від УЄФА. За що заплатили колишньому голові УАФ.

У Казахстані зганьбили російського бійця, не ввімкнувши гімн Росії перед поєдинком з місцевим опонентом.

бокс Денис Берінчик професійний бокс українські боксери боксер
Реклама
Реклама
Реклама