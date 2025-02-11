Беринчик — Дэвис. Онлайн трансляция чемпионского боя за титул WBO в легком весе

Денис Беринчик — чемпион мира в легком весе. Фото: instagram.com/berinchyk

Бой Денис Беринчик — Кишон Дэвис стал одним из самых ожидаемых противостояний на американском боксерском ринге. Трансляция первой защиты украинцем титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе буде доступна на портале Новини.LIVE.

Украинский 36-летний чемпион встретится с молодым и голодным "львом", которого считают самым талантливым американским боксером в своей весовой категории. Поэтому бой Беринчик — Дэвис покажет, сможет ли боксер из ДВРЗ прыгнуть выше головы.

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Где и когда смотреть бой Беринчик — Дэвис

Поединок состоится в ночь на 15 февраля на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гардэн" в Нью-Йорке. Трансляция главного карда шоу начнется в 3:00 по киевскому времени. Бой Беринчик — Дэвис ожидается примерно в 5:00 — 6:00, в зависимости от результатов боев андеркарда.

Украинские фанаты бокса смогут увидеть бой Беринчика в прямом эфире. Официальным транслятором шоу стал медиасервис MEGOGO. Для просмотра события нужно подписаться на тарифы "Спорт", "Оптимальная", "Максимальная". Онлайн трансляция поединка будет доступна на портале Новини.LIVE.

Денис Беринчик

Беринчик (18-0, 9 КО) еще в поединке с Эммануэлем Наваррете показал, что является с одним из самых неудобных соперников в легком весе.

Кишон перед их боем сказал, что впервые будет драться с приверженцем такого стиля бокса. Даже в тренировочный лагерь они не нашли похожего боксера для спаррингов.

Стиль Беринчика напоминает о счастливых временах олимпийской сборной в 2012 году в Лондоне, и об "Украинских атаманах". Денис очень активный в ринге, постоянно давит на оппонентов за счет большого количества выброшенных ударов. Такая тактика чрезвычайно энергозатратная.

При этом украинец не обладает нокаутирующим ударом, что дает его соперникам больше шансов.

Денис Беринчик после боя с Наваррете. Фото: instagram.com/berinchyk

Последний раз Беринчик выходил в ринг в мае 2024 года в бою за вакантный титул чемпиона мира против мексиканца Наваррете. Оппонент был большим фаворитом, но Денис его сильно удивил и выиграл бой раздельным решением судей.

Кишон Дэвис

Кишон Дэвис (12-0, 8 КО) — один из самых ярких молодых боксеров США на одном уровне с его другом Шакуром Стивенсоном.

Как и Беринчик, 25-летний американец был серебряным призером Олимпийских игр. В отличие от украинца он быстрее адаптировался к профессиональному боксу и всего после 12 боев претендует на чемпионский титул.

Дэвис обладает отличной техникой, скоростью и чувством дистанции, что делает его крайне опасным соперником.

Американец уверенно прошел предыдущие бои. Он также выиграл у бывшего соперника Беринчика Энтони Йигита, досрочно победил экс-чемпиона мира Хосе Педрасу. В своем последнем поединке Кишон не оставил шансов Густаво Даниэлю Лемосу.

Прогноз на поединок

Беринчик сделает ставку на прессинг и изматывание соперника, а Дэвис попытается использовать скорость, технику и контратаки.

Украинцу необходимо лишить соперника пространства, навязать ближний бой и работать по корпусу как в бою с Наваррете. Американец, в свою очередь, постарается держать дистанцию за счет джеба и движения на ногах.

Кому в поединке Беринчик — Дэвис удастся навязать свою тактику, тот и победит.

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