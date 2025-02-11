Беринчик о бое с Ломаченко: не вижу смысла, думаю о Дэвисе

Денис Беринчик. Фото: instagram.com/berinchyk

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Денис Беринчик готовится к первой защите титула. В ночь на 15 февраля украинец сразится с американцем Кишоном Дэвисом.

Перед боем украинцу пришлось отвечать на провокационный вопрос журналиста портала FightHype.com.

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Один из журналистов в США записал Беринчика относительно того, мог бы он провести благотворительный бой с Василием Ломаченко, чтобы помочь военным.

Беринчик рассказал, что рассматривает вариант объединительного боя с Джервонтой Дэвисом, поскольку поединок с Ломаченко не соберет большой аудитории, потому что будет интересен только украинским зрителям.

Относительно благотворительности Денис отметил, что поможет военный сам и без помощи Ломаченко.

"Смотрю в сторону Дэвиса, потому что не думаю, что два украинца соберут много зрителей у экранов, кроме украинцев, и мы не сможем заработать какие-то деньги. Я неплохо помогаю военным и без Ломаченко", — сказал Беринчик.

Напомним, бой Дениса Беринчика против Кишона Дэвиса состоится в ночь на 15 февраля. На портале Новини.LIVE пройдет трансляция поединка.

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