Берінчик — Девіс: коли початок бою та де дивитися онлайн

Денис Берінчик — Кішон Девіс. Фото: instagram.com/berinchyk

Бій Денис Берінчик — Кішон Девіс очолить "вечір боксу", який пройде на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист чемпіонського поясу.

Бій Берінчик — Девіс покажуть в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

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THINGS ARE HEATING UP 🔥



Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ — Top Rank Boxing (@trboxing) February 11, 2025

Цікаво, що в травні 2024 року Берінчик виграв цей титул, перемігши роздільним рішенням суддів Еммануеля Наваррете.

Хто покаже бій Берінчик — Девіс

Бій відбудеться в місті, де велика українська діаспора, яка прийде на поєдинок, хоч у "Великому яблуці" наразі зимно.

Андеркард розпочнеться о 3:00 за київським часом, а вихід Берінчика та Девіса в ринг прогнозується між 5:00 і 6:00, залежно від перебігу боїв, які їм передуватимуть.

Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок у прямому ефірі. Офіційним транслятором став медіасервіс MEGOGO, де перегляд буде доступний за підпискою на пакети "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна". З американськими коментаторами поєдинок покаже ESPN.

Також онлайн-трансляцію можна буде знайти на порталі Новини.LIVE.

Берінчик за свою кар’єру виграв 19 поєдинків, дев’ять достроково. У Девіса 12 перемог, з яких вісім — нокаутами. Обидва боксери раніше не програвали.

Цікаво, що Денис та Кішон є срібними призерами Олімпійських ігор. Берінчик був другим у 2012 році в Лондоні, а Девіс у 2021 році в Токіо.

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