Берінчик — Девіс: коли початок бою та де дивитися онлайн

Берінчик — Девіс — хто та коли покаже бій в Україні
Бій Денис Берінчик — Кішон Девіс очолить "вечір боксу", який пройде на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" в Нью-Йорку. Для українця це буде перший захист чемпіонського поясу.
Бій Берінчик — Девіс покажуть в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.
THINGS ARE HEATING UP 🔥— Top Rank Boxing (@trboxing) February 11, 2025
Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ
Цікаво, що в травні 2024 року Берінчик виграв цей титул, перемігши роздільним рішенням суддів Еммануеля Наваррете.
Хто покаже бій Берінчик — Девіс
Бій відбудеться в місті, де велика українська діаспора, яка прийде на поєдинок, хоч у "Великому яблуці" наразі зимно.
Андеркард розпочнеться о 3:00 за київським часом, а вихід Берінчика та Девіса в ринг прогнозується між 5:00 і 6:00, залежно від перебігу боїв, які їм передуватимуть.
Українські вболівальники зможуть переглянути поєдинок у прямому ефірі. Офіційним транслятором став медіасервіс MEGOGO, де перегляд буде доступний за підпискою на пакети "Спорт", "Оптимальна" або "Максимальна". З американськими коментаторами поєдинок покаже ESPN.
Також онлайн-трансляцію можна буде знайти на порталі Новини.LIVE.
Берінчик за свою кар’єру виграв 19 поєдинків, дев’ять достроково. У Девіса 12 перемог, з яких вісім — нокаутами. Обидва боксери раніше не програвали.
Цікаво, що Денис та Кішон є срібними призерами Олімпійських ігор. Берінчик був другим у 2012 році в Лондоні, а Девіс у 2021 році в Токіо.
Нагадаємо, раніше в Казахстані не увімкнули російському спортсмену гімн РФ. Почув він лише гімн країни-господарки.
Берінчик розповів, чому йому не потрібен бій з Василем Ломаченком для допомоги військовим.
Глава УАФ Андрій Шевченко вперше висловився про допінгову справу Михайла Мудрика.
Народний депутат Григорій Суркіс продовжує отримувати кошти від УЄФА.
Читайте Новини.LIVE!