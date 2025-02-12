Беринчик — Дэвис: когда начало боя и где смотреть онлайн

Денис Беринчик — Кишон Дэвис. Фото: instagram.com/berinchyk

Бой Денис Беринчик — Кишон Дэвис возглавит "вечер бокса", который пройдет на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Для украинца это будет первая защита чемпионского пояса.

Бой Беринчик — Дэвис покажут в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

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Tempers are flaring in our first #BerinchykKeyshawn face-off of the week! pic.twitter.com/j0IDaTbRSZ - Top Rank Boxing (@trboxing) 11 февраля 2025 г.

Интересно, что в мае 2024 года Беринчик выиграл этот титул, победив раздельным решением судей Эммануэля Наваррете.

Кто покажет бой Беринчик — Дэвис

Бой состоится в городе, где большая украинская диаспора, которая придет на поединок, несмотря на то, что в "Большом яблоке" сейчас холодно.

Андеркард начнется в 3:00 по киевскому времени, а выход Беринчика и Дэвиса в ринг прогнозируется между 5:00 и 6:00, в зависимости от хода боев, которые им будут предшествовать.

Украинские болельщики смогут посмотреть поединок в прямом эфире. Официальным транслятором стал медиасервис MEGOGO, где просмотр будет доступен по подписке на пакеты "Спорт", "Оптимальный" или "Максимальный". С американскими комментаторами поединок покажет ESPN.

Также онлайн трансляцию можно будет найти на портале Новини.LIVE.

Беринчик за свою карьеру выиграл 19 поединков, девять досрочно. У Дэвиса 12 побед, из которых восемь нокаутами. Оба боксера ранее не проигрывали.

Интересно, что Денис и Кишон являются серебряными призерами Олимпийских игр. Беринчик был вторым в 2012 году в Лондоне, а Дэвис в 2021 году в Токио.

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