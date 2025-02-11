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Шевченко прервал молчание о проваленном допинг-тесте Мудрика

11 февраля 2025 14:07
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Шевченко впервые публично высказался о Мудрике после проваленного допинг-теста
Андрей Шевченко. Фото: УАФ
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко впервые высказался относительно проваленного допинг-теста вингера "Челси" и национальной команды Михаила Мудрика. Игрок ранее провалил тест на мельдоний, но еще ждет результаты пробы "Б".

Шевченко высказался об этой ситуации на пресс-конференции в Доме футбола, передает "ТаТоТаке".

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Михаил Мудрик и Сергей Ребров. Фото: УАФ

Шевченко поддержал Мудрика

По словам Шевченко, он лично общался с Мудриком и его представителями и выразил слова поддержки. К тому же сейчас УАФ переписывается с юристами игрока.

"Да, я общался с Михаилом и его представителями. Мы в переписке с его юристами. Он очень важный игрок для нашей сборной. Будем его поддерживать", — сказал Шевченко.

Отметим, что Шевченко провалил допинг-тест после того, как вернулся в Лондон после матчей сборной Украины против Албании и Грузии.

В феврале должны открыть допинг-пробу "Б", после чего в отношении Михаила будет принято решение. Если проба будет положительной, то игроку грозит от двух до четырех лет дисквалификации.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик будет защищать титул чемпиона мира против Кишона Дэвиса. Бой состоится в ночь на 15 февраля, а портал Новини.LIVE проведет трансляцию боя.

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УАФ футбол Андрей Шевченко Михаил Мудрик допинг
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