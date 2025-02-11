Сборная Украины получила новый автобус: первые фото и детали

Источник показал первые снимки нового автобуса сборной Украины
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко собрал журналистов в Доме футбола в Киеве. Глава организации отчитывается за год проделанной работы.
Журналист "ТаТоТаке" опубликовал фото нового автобуса сборной Украины, который они увидели припаркованным возле здания УАФ.
Новый автобус сборной Украины
Новый автобус сборной Украины поставил партнер УАФ концерн "АВТ Бавария". Пока транспортное средство в белом цвете, но на него вскоре нанесут символику.
"Как удалось узнать на месте событий, это новый автобус сборной Украины, который впоследствии будет раскрашен в цвета и символику", — говорится в сообщении.
Позже в УАФ представили эскизы с раскраской нового автобуса национальной команды.
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