Сборная Украины получила новый автобус: первые фото и детали

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко собрал журналистов в Доме футбола в Киеве. Глава организации отчитывается за год проделанной работы.

Журналист "ТаТоТаке" опубликовал фото нового автобуса сборной Украины, который они увидели припаркованным возле здания УАФ.

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Новый автобус сборной Украины

Новый автобус сборной Украины поставил партнер УАФ концерн "АВТ Бавария". Пока транспортное средство в белом цвете, но на него вскоре нанесут символику.

"Как удалось узнать на месте событий, это новый автобус сборной Украины, который впоследствии будет раскрашен в цвета и символику", — говорится в сообщении.

Позже в УАФ представили эскизы с раскраской нового автобуса национальной команды.

Таким будет новый автобыс сборных Украины. Фото: "ТаТоТаке"

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