Збірна України отримала новий автобус: перші фото та деталі

Збірна України з футболу. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зібрав журналістів у Будинку футболу в Києві. Глава організації звітує за рік виконаної роботи.

Журналіст "ТаТоТаке" опублікував фото нового автобуса збірної України, який вони побачили припаркованим біля будівлі УАФ.

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Новий автобус збірної України

Новий автобус збірній України поставив партнер УАФ концерн "АВТ Баварія". Поки що транспортний засіб у білому кольорі, але на нього незабаром нанесуть символіку.

"Як вдалося дізнатися на місці подій, це новий автобус збірної України, який згодом буде розфарбований у кольори та символіку", — йдеться в повідомленні.

Пізніше в УАФ представили ескізи з розфарбуванням нового автобуса національної команди.

Таким буде новий автобус збірних України. Фото: "ТаТоТаке"

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