Збірна України отримала новий автобус: перші фото та деталі

Джерело показало перші знімки нового автобуса збірної України
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко зібрав журналістів у Будинку футболу в Києві. Глава організації звітує за рік виконаної роботи.
Журналіст "ТаТоТаке" опублікував фото нового автобуса збірної України, який вони побачили припаркованим біля будівлі УАФ.
Новий автобус збірної України
Новий автобус збірній України поставив партнер УАФ концерн "АВТ Баварія". Поки що транспортний засіб у білому кольорі, але на нього незабаром нанесуть символіку.
"Як вдалося дізнатися на місці подій, це новий автобус збірної України, який згодом буде розфарбований у кольори та символіку", — йдеться в повідомленні.
Пізніше в УАФ представили ескізи з розфарбуванням нового автобуса національної команди.
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