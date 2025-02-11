Ігор Циганик підтвердив судовий позов від віце-президента УАФ

Ігор Циганик. Фото: скриншот

На українського журналіста Ігоря Циганика подали до суду. Автором позову став віце-президент УАФ Олександр Шевченко.

Циганик підтвердив позов в ефірі свого YouTube-каналу.

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Позов на Циганика

Журналіст підтвердив позов, але зазначив, що підключив юристів й поки не цікавився деталями позову. До того ж вони не отримали позовну заяву.

Бурбас раніше повідомив, що на них подали позов у справі щодо захисту честі та ділової репутації. Розглядатиметься позов у Печерському суді Києва відомим суддею Вовком.

Зазначимо, що Циганик та Бурбас не одноразово критикували Олександра Шевченка за його роботу в УАФ.

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