Ігор Циганик підтвердив судовий позов від віце-президента УАФ

Циганик підтвердив, що Шевченко подав на нього до суду
На українського журналіста Ігоря Циганика подали до суду. Автором позову став віце-президент УАФ Олександр Шевченко.
Циганик підтвердив позов в ефірі свого YouTube-каналу.
Раніше інсайдер Ігор Бурбас підтвердив, що на нього, Циганика та портал "Динамоманія" пдав до суду Шевченко.
Позов на Циганика
Журналіст підтвердив позов, але зазначив, що підключив юристів й поки не цікавився деталями позову. До того ж вони не отримали позовну заяву.
Бурбас раніше повідомив, що на них подали позов у справі щодо захисту честі та ділової репутації. Розглядатиметься позов у Печерському суді Києва відомим суддею Вовком.
Зазначимо, що Циганик та Бурбас не одноразово критикували Олександра Шевченка за його роботу в УАФ.
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