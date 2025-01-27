Назарій Русин спростував заяви про конфлікт із Сандерлендом

Русин звинуватив Циганика в брехні — що сталося
Форвард хорватського "Хайдука" зі Спліта Назарій Русин лише цього тижня перейшов у клуб в оренду з "Сандерленда". При цьому його відхід з англійського клубу викликав суперечки.
Спершу журналіст Ігор Циганик поділився інсайдом стосовно того, чому українець пішов з "Сандерленда", але цю інформацію спростував сам Русин, передає "Динамомоманія".
Русин спростував слова Циганика
Журналіст спершу припустив, що президент англійського клубу Кіріл Луї-Дрейфус проросійський і тому здихався від Русина після його проукраїнських заяв.
Циганик також зазначив, що цю інформацію Русин нібито поділився зі своїми близькими.
У відповідь Русин назвав такі заяви брехнею. Він запевнив, що в "Сандерленді" всі підтримували Україну, а його стосунки з президентом клубу завжди були хорошими. Русин також додав, що не знає походження Луї-Дрейфуса, проте наголосив, що той поважав його як гравця.
Русин перейшов із "Зорі" до "Сандерленда" у вересні 2023 року за 2,5 мільйона євро, був гравцем глибокого запасу.
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