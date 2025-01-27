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Русин обвинил Цыганыка во лжи — что произошло

27 января 2025 23:39
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Назарий Русин опроверг заявления о конфликте с Сандерлендом
Назарий Русин. Фото: "Хайдук"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Форвард хорватского "Хайдука" из Сплита Назарий Русин лишь на этой неделе перешел в клуб в аренду из "Сандерленда". При этом его уход из английского клуба вызвал споры.

Сперва журналист Игорь Цыганык поделился инсайдом касаемо того, почему украинец ушел из "Сандерленда", но эту информацию опроверг сам Русин, передает "Динамомания".

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Журналист сперва предположил, что президент английского клуба Кирилл Луи-Дрейфус пророссийский и поэтому избавился от Русина после его проукраинских заявлений.

Цыганык также отметил, что этой информацией Русин якобы поделился со своими близкими.

В ответ Русин назвал такие заявления ложью. Он заверил, что в "Сандерленде" все поддерживали Украину, а его отношения с президентом клуба всегда были хорошими. Русин также добавил, что не знает происхождения Луи-Дрейфуса, однако подчеркнул, что тот уважал его как игрока.

Русин перешел из "Зари" в "Сандерленд" в сентябре 2023 года за 2,5 миллиона евро, но был игроком глубокого запаса.

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