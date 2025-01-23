Назарий Русин переходит в Хайдук из Сандерленда на правах аренды

Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину
Бывший футболист сборной Украины Назарий Русин сменит команду. Игрок больше не будет выступать за "Сандерленд" из Чемпионшипа.
Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.
Где будет играть Русин
По информации источника, Русин уходит из "Сандерленда", где на него не рассчитывают. При этом, уйдет он не в УПЛ, где черкасский ЛНЗ Романа Григорчука очень хотел футболиста.
Источник утверждает, что Русин перейдет в хорватский "Хайдук", который тренирует известный тренер Дженнаро Гаттузо.
Сейчас речь идет не о полноценном трансфере в Сплит, а об аренде.
Русин в этом сезоне выходил на поле в 11 матчах, где сделал один ассист.
У Русина есть действующий контракт с "Сандерлендом" до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.
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