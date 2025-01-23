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Русин уходит из Сандерленда, но не возвращается в Украину

23 января 2025 22:48
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Назарий Русин переходит в Хайдук из Сандерленда на правах аренды
Назарий Русин в сборной Украины. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший футболист сборной Украины Назарий Русин сменит команду. Игрок больше не будет выступать за "Сандерленд" из Чемпионшипа.

Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас.

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Назарий Русин
Назарий Русин в "Сандерленде". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Где будет играть Русин

По информации источника, Русин уходит из "Сандерленда", где на него не рассчитывают. При этом, уйдет он не в УПЛ, где черкасский ЛНЗ Романа Григорчука очень хотел футболиста.

Источник утверждает, что Русин перейдет в хорватский "Хайдук", который тренирует известный тренер Дженнаро Гаттузо.

Сейчас речь идет не о полноценном трансфере в Сплит, а об аренде.

Русин в этом сезоне выходил на поле в 11 матчах, где сделал один ассист.

У Русина есть действующий контракт с "Сандерлендом" до 30 июня 2027 года. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 1,5 млн евро.

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футбол Футбол трансферы Назарий Русин Сандерленд Хайдук

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