Назарій Русин переходить у Хайдук з Сандерленда на правах оренди

Русин йде з Сандерленда, але не повертається в Україну
Колишній футболіст збірної України Назарій Русин змінить команду. Гравець більше не виступатиме за "Сандерленда" з Чемпіоншипу.
Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.
Де гратиме Русин
За інформацією джерела, Русин йде з "Сандерленда", де на нього не розраховують. При цьому, піде він не в УПЛ, де черкаський ЛНЗ Романа Григорчука дуже хотів футболіста.
Джерело стверджує, що Русин перейде у хорватський "Хайдук". Який тренерує відомий тренер Дженнаро Гаттузо.
Наразі мова йде не про повноцінний трансфер у Спліт, а про оренду.
Русин цього сезону виходив на поле в 11 матчах, де зробив один асист.
У Русина є чинний контракт з "Сандерлендом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.
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