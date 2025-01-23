Назарій Русин переходить у Хайдук з Сандерленда на правах оренди

Назарій Русин у збірній України. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Колишній футболіст збірної України Назарій Русин змінить команду. Гравець більше не виступатиме за "Сандерленда" з Чемпіоншипу.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Назарій Русин у "Сандерленді". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Де гратиме Русин

За інформацією джерела, Русин йде з "Сандерленда", де на нього не розраховують. При цьому, піде він не в УПЛ, де черкаський ЛНЗ Романа Григорчука дуже хотів футболіста.

Джерело стверджує, що Русин перейде у хорватський "Хайдук". Який тренерує відомий тренер Дженнаро Гаттузо.

Наразі мова йде не про повноцінний трансфер у Спліт, а про оренду.

Русин цього сезону виходив на поле в 11 матчах, де зробив один асист.

У Русина є чинний контракт з "Сандерлендом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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