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Русин йде з Сандерленда, але не повертається в Україну

23 січня 2025 22:48
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Назарій Русин переходить у Хайдук з Сандерленда на правах оренди
Назарій Русин у збірній України. Фото: instagram.com/nazariyrusyn31
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Колишній футболіст збірної України Назарій Русин змінить команду. Гравець більше не виступатиме за "Сандерленда" з Чемпіоншипу.

Про це повідомив інсайдер Ігор Бурбас.

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Назарий Русин
Назарій Русин у "Сандерленді". Фото: instagram.com/nazariyrusyn31

Де гратиме Русин

За інформацією джерела, Русин йде з "Сандерленда", де на нього не розраховують. При цьому, піде він не в УПЛ, де черкаський ЛНЗ Романа Григорчука дуже хотів футболіста.

Джерело стверджує, що Русин перейде у хорватський "Хайдук". Який тренерує відомий тренер Дженнаро Гаттузо.

Наразі мова йде не про повноцінний трансфер у Спліт, а про оренду.

Русин цього сезону виходив на поле в 11 матчах, де зробив один асист.

У Русина є чинний контракт з "Сандерлендом" до 30 червня 2027 року. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 1,5 млн євро.

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22:48 Русин йде з Сандерленда, але не повертається в Україну

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