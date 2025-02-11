Ігор Циганик підтвердив судовий позов від віце-президента УАФ

Игорь Цыганык. Фото: скриншот

На украинского журналиста Игоря Цыганыка подали в суд. Автором иска стал вице-президент УАФ Александр Шевченко.

Цыганык подтвердил иск в эфире своего YouTube-канала.

Читайте также:

Ранее инсайдер Игорь Бурбас подтвердил, что на него, Цыганыка и портал "Динамомания" подал в суд Шевченко.

Иск на Цыганыка

Журналист подтвердил иск, но отметил, что подключил юристов и пока не интересовался деталями иска. К тому же они не получили исковое заявление.

Бурбас ранее сообщил, что на них подали иск по делу о защите чести и деловой репутации. Рассматриваться иск будет в Печерском суде Киева известным судьей Вовком.

Отметим, что Цыганык и Бурбас не раз критиковали Александра Шевченко за его работу в УАФ.

Напомним, Суркис-старший задекларировал доход от УЕФА. За что ему заплатили.

В каталонской "Барселоне" хотят изменить стартовый состав.

Артем Милевский надел вещи конкурента киевского "Динамо" во время игры по медиафутболу.

В Казахстане не включили гимн России для бойца из РФ перед боем с местным оппонентом.