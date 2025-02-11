Шевченко вперше публічно висловився про Мудрика після проваленого допінг-тесту

Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко вперше висловився щодо проваленого допінг-тесту вінгера "Челсі" та національної команди Михайла Мудрика. Гравець раніше провалив тест на мельдоній, але ще чекає результати проби "Б".

Шевченко висловився про цю ситуацію на пресконференції в Будинку футболу, передає "ТаТоТаке".

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Шевченко підтримав Мудрика

За словами Шевченка, він особисто спілкувався з Мудриком та його представниками й висловив слова підтримки. До того ж наразі УАФ листується з юристами гравця.

"Та, я спілкувався з Михайлом та його представниками. Ми у листуванні з його юристами. Він дуже важливий гравець для нашої збірної. Будемо його підтримувати", — сказав Шевченко.

Зазначимо, що Шевченко провалив допінг-тест після того, як повернувся в Лондон після матчів збірної України проти Албанії та Грузії.

В лютому мають відкрити допінг-пробу "Б", після чого стосовно нього буде ухвалене рішення. Якщо проба буде позитивною, то гравцю загрожує від двох до чотирьох років дискваліфікації.

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