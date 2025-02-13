Беринчик — Дэвис: прогноз на бой за титул WBO в Нью-Йорке

Денис Беринчик — Кишон Дэвис. Фото: Top Rank

Бой Денис Беринчик — Кишон Дэвис возглавит вечер бокса в Нью-Йорке на легендарной "Мэдисон Сквер Гарден". В этом поединке украинец впервые будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO, который он выиграл в мае 2024 года в бою с Эммануэлем Наваррете.

Как и в прошлом поединке, Беринчик не будет фаворитом, сообщил портал Новини.LIVE.

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A FIERY FACE-OFF FROM NYC #BerinchykKeyshawn | FEB 14 | @ESPN pic.twitter.com/0y8DEy4qug - Top Rank Boxing (@trboxing) 12 февраля 2025 г.

Прогноз на бой Беринчик — Дэвис

Дэвис станет для Беринчика наиболее опасным соперником в карьере. Если Денис смог удивить Наваррете, то с Кишоном все иначе, потому что он тоже является выходцем из любительского бокса и становился вторым на Олимпийских играх.

Если же смотреть статистику, то шансов у Дениса нет, поскольку он лучше соперника только в опыте и в работе на ближней дистанции. Но Дэвис никогда не лезет драться в инфайтинг.

Преимуществом американца является его возраст, рост, длина рук, скорость, техника, стиль бокса. Вероятно, в начале боя Кишон будет действовать на дальней дистанции и на контратаках разбивать чемпиона.

Трудно представить, что Беринчик сможет поймать оппонента нокаутирующим ударом или заставит его драться на своей ближней дистанции. Конечно, если это получится, то в уличной драке у чемпиона гораздо больше шансов, потому что он умеет так драться.

По нашему мнению, в поединке Беринчик — Дэвис украинец снова покажет волю к победе и будет драться как лев, но проиграет досрочно в восьмом-девятом раундах после остановки рефери. В прогнозе хочется ошибаться, но для этого Кишон должен делать очень много детских ошибок.

Интересно, что перед боем Девис получил подарок в виде коробки с бананами и арбузом. Кишон сразу же обвинил в этом Беринчика и назвал такие действия расизмом.

Подарок Кишону Дэвису. Фото: скриншот

По словам Девиса, подобные действия добавляют ему мотивации нокаутировать украинца в первом раунде. Поэтому можно не сомневаться, что американец захочет выиграть очень быстро. На этом его можно поймать.

Беринчик в ответ остался хладнокровным и заявил, что это не его работа. Надеемся, что обвинения не повлияют эмоционально на украинца.

Бой Беринчик — Девис пройдет в ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке. На портале Новини.LIVE будет доступна трансляция поединка.

Напомним, Беринчик проведет поединок с Дэвисом в ночь на 15 февраля — кто в Украине будет транслировать поединок.

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