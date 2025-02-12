Полесье осталось без важного игрока перед возобновлением сезона в УПЛ

Житомирское "Полесье" перед матчем. Фото: instagram.com/fcpolissya

Украинские клубы продолжают подготовку ко второй части сезона. К сожалению, без потерь не обходится.

Житомирское "Полесье" осталось без одного из своих важных игроков, сообщает журналист Майкл Розеро.

Читайте также:

Это форвард, который совсем недавно пришел в клуб. Но в итоге не смог заиграть на стабильном уровне.

El delantero venezolano de 23 años Luifer Hernández es nuevo jugador de Vino Tinto FC club que ascendió a la seria A de Ecuador. Su último equipo fue Polissya Zhytomyr de Ucrania, fue formado y debutó en Puerto Cabello de su país donde jugó 118 partidos y marcó 37 goles @FBRadio1 pic.twitter.com/dxKJdUiqGV - Michael Rosero (@michaelroseroX) February 12, 2025

О ком идет речь

Венесуэльский форвард Луифер Эрнандес покинул "Полесье". Ожидается, что он перейдет в эквадорский "Вино Тинто", который недавно вышел в высший дивизион страны.

Детали сделки не указаны.

Луифер Эрнандес стал игроком "Полесья" в начале 2024 года, тогда он перешел из венесуэльского "Пуэрто-Кавельо" за 1 млн евро.

В этом сезоне венесуэлец сыграл за украинский клуб 10 матчей и забил один мяч.

Напомним, украинский боксер Денис Беринчик проведет защиту титула в бою против Кишона Дэвиса. Известно, где и когда смотреть.

Глава УАФ Андрей Шевченко рассказал, как относится к бывшему одноклубнику Кахе Каладзе.

Шевченко также прокомментировал допинг-скандал, связанный с игроком сборной Украины и лондонского "Челси" Михаилом Мудриком.

На турнире ММА в Казахстане произошел скандал из-за российского гимна, уже известны детали.