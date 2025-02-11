Шевченко о Каладзе — для меня он не существует

Каха Каладзе и Андрей Шевченко. Фото: dynamo.kiev.ua

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко провел встречу с журналистами в Доме футбола, где отчитался за год работы. Во время общения главе УАФ впервые пришлось высказаться о своем бывшем одноклубнике и друге Кахе Каладзе.

Шевченко рассказал, кем для него сейчас является Каладзе, передает "ТаТоТаке".

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Что Шевченко думает о Каладзе

Каладзе еще до полномасштабной войны занял ту же позицию, что и его политическая сила "Грузинская мечта". Это не дружественная политика, а что-то похожее на отношение к Украине властей Венгрии и Словакии.

В 2024-м году Каладзе начал делать негативные заявления в отношении украинской власти, из-за чего, против него официальный Киев ввел санкции. После этого Каха перешел на оскорбления в сторону Президента Владимира Зеленского.

Андрей Шевченко и Каха Каладзе. Фото: GFF

По словам Шевченко на пресс-конференции, он поддерживает Зеленского, а с Каладзе вообще не общается.

"Я не общаюсь с Каладзе. Я поддерживаю нашего президента. Каладзе для меня не существует", — сказал Шевченко.

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