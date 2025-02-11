Шевченко про Каладзе – для мене він не існує

Каха Каладзе та Андрій Шевченко. Фото: dynamo.kiev.ua

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустріч з журналістами в Будинку футболу, де відзвітувався за рік роботи. Під час спілкування главі УАФ вперше довелося висловитись про свого колишнього одноклубника та друга Каху Каладзе.

Шевченко розповів, ким для нього наразі є Каладзе, передає "ТаТоТаке".

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Андрій Шевченко. Фото: УАФ

Що Шевченко думає про Каладзе

Каладзе ще до повномасштабної війни зайняв ту ж позицію, що й його політична сила "Грузинська мрія". Це не дружня політика, а щось схоже на відношення до України влад Угорщини та Словаччини.

У 2024-му році Каладзе почав робити негативні заяви щодо української влади, через що, проти нього офіційний Київ ввів санкції. Після цього Каха перейшов на образи в бік Президента Володимира Зеленського.

Андрій Шевченко та Каха Каладзе. Фото: GFF

За словами Шевченка на пресконференції, він підтримує Зеленського, а з Каладзе вагалі не спілкується.

"Я не спілкуюсь з Каладзе. Я підтримую нашого президента. Каладзе для мене не існує", — сказав Шевченко.

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