Шевченко про Каладзе – для мене він не існує

Шевченко вперше розповів, що думає про Каху Каладзе
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко провів зустріч з журналістами в Будинку футболу, де відзвітувався за рік роботи. Під час спілкування главі УАФ вперше довелося висловитись про свого колишнього одноклубника та друга Каху Каладзе.
Шевченко розповів, ким для нього наразі є Каладзе, передає "ТаТоТаке".
Що Шевченко думає про Каладзе
Каладзе ще до повномасштабної війни зайняв ту ж позицію, що й його політична сила "Грузинська мрія". Це не дружня політика, а щось схоже на відношення до України влад Угорщини та Словаччини.
У 2024-му році Каладзе почав робити негативні заяви щодо української влади, через що, проти нього офіційний Київ ввів санкції. Після цього Каха перейшов на образи в бік Президента Володимира Зеленського.
За словами Шевченка на пресконференції, він підтримує Зеленського, а з Каладзе вагалі не спілкується.
"Я не спілкуюсь з Каладзе. Я підтримую нашого президента. Каладзе для мене не існує", — сказав Шевченко.
Нагадаємо, український легковаговик Денис Берінчик битиметься з Кішоном Девісом. Поєдинок в ніч на 15 лютого стане його першим захистом чемпіонського титулу.
Григорій Суркіс-старший отримав дохід від УЄФА, про який вказав у електронній декларації.
У Казахстані росіянину не увімкнули гімн РФ на турнірі по ММА, а після паузи почав грати казахстанський гімн.
Читайте Новини.LIVE!