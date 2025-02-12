Полісся залишилося без важливого гравця перед поновленням сезону в УПЛ

Житомирське "Полісся" перед матчем. Фото: instagram.com/fcpolissya

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. На жаль, без втрат не минається.

Житомирське "Полісся" залишилось без одного із своїх важливих гравців, повідомляє журналіст Майкл Розеро.

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Це форвард, який зовсім недавно прийшов в клуб. Але у підсумку не зміг заграти на стабільному рівні.

El delantero venezolano de 23 años Luifer Hernández es nuevo jugador de Vino Tinto FC club que ascendió a la seria A de Ecuador. Su último equipo fue Polissya Zhytomyr de Ucrania, fue formado y debutó en Puerto Cabello de su país donde jugó 118 partidos y marcó 37 goles @FBRadio1 pic.twitter.com/dxKJdUiqGV — Michael Rosero (@michaelroseroX) February 12, 2025

Про кого йдеться

Венесуельський форвард Луїфер Ернандес залишив "Полісся". Очікується, що він перейде до еквадорського "Віно Тінто", який недавно вийшов до вищого дивізіону країни.

Деталі угоди не вказані.

Луїфер Ернандес став гравцем "Полісся" на початку 2024 року, тоді він перейшов з венесуельського "Пуерто-Кавельйо" за 1 млн євро.

Цього сезону венесуелець відіграв за український клуб 10 матчів та забив один м'яч.

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