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Полісся втратило ключового форварда — що відомо

12 лютого 2025 14:46
Олександр Ільющенков - Редактор
Полісся залишилося без важливого гравця перед поновленням сезону в УПЛ
Житомирське "Полісся" перед матчем. Фото: instagram.com/fcpolissya
Олександр Ільющенков - Редактор

Українські клуби продовжують підготовку до другої частини сезону. На жаль, без втрат не минається.

Житомирське "Полісся" залишилось без одного із своїх важливих гравців, повідомляє журналіст Майкл Розеро.

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Це форвард, який зовсім недавно прийшов в клуб. Але у підсумку не зміг заграти на стабільному рівні.

Про кого йдеться

Венесуельський форвард Луїфер Ернандес залишив "Полісся". Очікується, що він перейде до еквадорського "Віно Тінто", який недавно вийшов до вищого дивізіону країни. 

Деталі угоди не вказані. 

Луїфер Ернандес став гравцем "Полісся" на початку 2024 року, тоді він перейшов з венесуельського "Пуерто-Кавельйо" за 1 млн євро. 

Цього сезону венесуелець відіграв за український клуб 10 матчів та забив один м'яч. 

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