Усик признался, кто был его самым сложным соперником

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBO, WBC, WBA в супертяжелом весе Александр Усик а свою карьеру выиграл 23 боя, из них 14 досрочно. Лишь немногие боксеры давали украинцу конкурентный бой.

Усик в интервью talkSPORT рассказал, кто для него был самым сложным оппонентом.

Читайте также:

Кто создал Усику проблемы

По словам Усика, Дерек Чисора является самым сложным соперником в его карьере.

Александр отметил, что британский ветеран оказался чрезвычайно жестким и крепким бойцом, доставившим ему немало проблем в ринге.

Также Усик добавил, что поединок против Чисоры был для него крайне тяжелым, хоть он и выиграл единогласным решением судей.

"Думаю, что самым сложным соперником в моей карьере был мой друг Дерек Чисора. Эй, Дерек, я иду за тобой! Он жесткий, просто невероятно крепкий. Бой с ним был настоящим испытанием", — сказал Усик.

Отметим. Что ранее 40-летний Чисора победил шведа Отто Валлина единогласным решением судей. Победа сделала его претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, который сейчас у Даниэля Дюбуа.

Напомним, ранее был представлен неутешительный для Беринчика прогноз на поединок с Кишоном Дэвисом.

Отметим, что Беринчик признался в отсутствии желания проводить поединок с другим украинским боксером.

Глава УАФ Андрей Шевченко впервые прокомментировал проваленный допинг-тест Михаила Мудрика.

Житомирское "Полесье" осталось без футболиста, которому предрекали статус звезды команды.