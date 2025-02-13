Роналду, Усик и Фьюри в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Боксеры супертяжелого веса Александр Усик и Тайсон Фьюри в прошлом году провели два боя друг с другом. Оба боксера благодаря своему противостоянию вошли в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов в 2024 году.

Первую строчку занял 40-летняя легенда футбола и сборной Португалии Криштиану Роналду, передает портал Sportico.

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Десять самых высокооплачиваемых спортсменов года

На первой позиции разместился Роналду, который получил за год 260 млн долларов, из которых он получил 215 млн от "Аль-Насра" и 45 млн долларов от рекламы.

На второй позиции разместился четырехкратный чемпион НБА Стефен Карри из "Голден Стейт". Его доход составил 154,8 млн долларов.

Стефен Карри. Фото: "Голден Стэйт"

На третьей строчке появился Фьюри, который за два боя с Усиком получил 147 млн долларов.

Также в ТОП-5 оказались футболист "Интер" Майами Лионель Месси (135 млн долларов) и 40-летний лидер НБА и "Лейкерс" Леброн Джеймс (133,2 млн долларов).

Бразильская звезда футбола Неймар, который почти не играл в Саудовской Аравии, получил на банковской счет 133 млн долларов.

Усик разместился на седьмой позиции. За два поединка украинский боксер получил 122 млн долларов.

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