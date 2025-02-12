Александр Усик назвал сроки завершения карьеры в боксе

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпион мира по версии WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик распланировал свою карьеру в боксе. На текущий момент боксер уже знает, когда повесит перчатки на гвоздь.

Об этом Усик сам рассказал в интервью Sky Sports.

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Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Когда Усик покинет бокс

Усик предположил, что его карьера в боксе продлится еще примерно полтора-два года. Он отметил, что чувствует себя отлично, но считает, что ему осталось подготовиться только к двум поединкам, не больше.

"Я думаю, два года, полтора. Я чувствую себя отлично. Я чувствую, что мне нужно подготовиться к двум боям, не больше. Всего два", — сказал Усик.

Украинцу, который выиграл Олимпийские игры-2012, а затем стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом и супертяжелом весах, всего 38 лет. Свой крайний бой он провел в декабре 2024 года, выиграв в реванше у Тайсона Фьюри.

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