Олександр Усик назвав терміни завершення кар'єри в боксі

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Чемпіон світу за версією WBC, WBA і WBO в суперважкій вазі Олександр Усик розпланував свою кар'єру в боксі. На поточний момент боксер уже знає, коли повісить рукавички на цвях.

Про це Усик сам розповів в інтерв'ю Sky Sports.

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Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Коли Усик покине бокс

Усик припустив, що його кар'єра в боксі триватиме ще приблизно півтора-два роки. Він зазначив, що почувається відмінно, але вважає, що йому залишилося підготуватися тільки до двох поєдинків, не більше.

"Я думаю, два роки, півтора. Я почуваюся відмінно. Я відчуваю, що мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше. Лише два", — сказав Усик.

Українцю, який виграв Олімпійські ігри-2012, а потім став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій і надважкій вагах, всього 38 років. Свій крайній бій він провів у грудні 2024 року, вигравши в реванші у Тайсона Ф'юрі.

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