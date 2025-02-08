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Ексчемпіон дав прогноз на бій пікових Усика та Володимира Кличка

8 лютого 2025 11:32
Олексій Паламарчук - Редактор
Тоні Белью впевнений, що Кличко не зміг би перемогти Усика навіть у праймі
Володимир Кличко та Олександр Усик. Фото: instagram.com/klitschko
Олексій Паламарчук - Редактор

Поєдинок українських суперважковаговиків Олександра Усика та Володимира Кличка ніколи не відбудеться. Однак, у світі багато людей, які хотіли б його побачити.

Колишній чемпіон світу у крузервейті Тоні Белью в інтерв’ю SportingTalk зробив прогноз на можливий бій Усика з Кличком.

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Белью заявив, що цей бій зараз виглядає дивним, адже Кличку вже 48 років, і він не виходив на ринг із 2017 року.

При цьому Белью переконаний, що навіть у своїй найкращій формі Кличко не зміг би перемогти Усика

Також Тоні нагадав, що боксери є друзями й тому такий поєдинок є малоймовірним. На його думку, навіть у форматі виставкового бою зустріч не відбудеться, адже Усик не погодиться на щось подібне.

"Усик — боєць, який просто обожнює виходити в ринг. До того ж він дружить із Кличком, тож такого поєдинку не буде. Я б навіть не розглядав цей варіант, адже не думаю, що Усик погодиться на щось подібне", — зазначив Белью.

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