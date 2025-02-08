Тони Белью уверен, что Кличко не смог бы победить Усика даже в прайме

Владимир Кличко и Александр Усик. Фото: instagram.com/klitschko

Поединок украинских супертяжеловесов Александра Усика и Владимира Кличко никогда не состоится. Однако, в мире много людей, которые хотели бы его увидеть.

Бывший чемпион мира в крузервейте Тони Белью в интервью SportingTalk сделал прогноз на возможный бой Усика с Кличко.

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Белью заявил, что этот бой сейчас выглядит странным, ведь Кличко уже 48 лет, и он не выходил на ринг с 2017 года.

При этом Белью убежден, что даже в своей лучшей форме Кличко не смог бы победить Усика

Также Тони напомнил, что боксеры являются друзьями и поэтому такой поединок маловероятен. По его мнению, даже в формате выставочного боя встреча не состоится, ведь Усик не согласится на что-то подобное.

"Усик — боец, который просто обожает выходить в ринг. К тому же он дружит с Кличко, поэтому такого поединка не будет. Я бы даже не рассматривал этот вариант, ведь не думаю, что Усик согласится на что-то подобное", — отметил Белью.

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