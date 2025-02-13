Роналду, Усик і Ф’юрі в топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Боксери суперважкої ваги Олександр Усик та Тайсон Ф’юрі минулого року провели два бої один з одним. Обидва боксери завдяки своєму протистоянню увійшли в десятку найбільш високооплачуваних спортсменів у 2024 році.

Першу сходинку зайняв 40-річна легенда футболу та збірної Португалії Кріштіану Роналду, передає портал Sportico.

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Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/cristiano

Десять найбільш високооплачуваних спортсменів року

На першій позиції розмістився Роналду, який отримав за рік 260 млн доларів, з яких він отримав 215 млн від "Аль-Насра" та 45 млн доларів від реклами.

На другій позиції розмістився чотириразовий чемпіон НБА Стефен Каррі з "Голден Стейт". Його дохід склав 154,8 млн доларів.

Стефен Каррі. Фото: "Голден Стэйт"

На третій сходинці з’явився Ф’юрі, який за два бої з Усиком отримав 147 млн доларів.

Також в ТОП-5 опинилися футболіст "Інтер" Маямі Ліонель Мессі (135 млн доларів) та 40-річний лідер НБА та "Лейкерс" Леброн Джеймс (133,2 млн доларів).

Бразильська зірка футболу Неймар, який майже не грав у Саудівській Аравії, отримав на банківській рахунок 133 млн доларів.

Усик розмістився на сьомій позиції. За два поєдинки український боксер отримав 122 млн доларів.

ТОП-10 найбільш найоплачуваніших спортсменів світу. Фото: скриншот

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