Игрок сборной Украины объяснил, почему хочет получить испанское гражданство

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины по футболу может остаться без одного из известных игроков. Этот футболист уже успел поиграть во многих клубах Европы.

Бывший игрок молодежной сборной Украины Богдан Милованов в интервью Sport.ua сообщил, что решил получить гражданство Испании.

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Новый игрок "Сириуса" Богдан Милованов. Фото: instagram.com/siriusfotboll

Милованов и Испания

Семья Богдана Милованова переехала в Испанию, когда ему было пять лет. Там он занимался в академии мадридского "Атлетико", затем находился в "Хетафе", "Гранаде" и хихонском "Спортинге".

Последним клубом игрока была португальская "Арока".

"У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я играл за "Спортинг", меня пригласили в "молодежку". Провел 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда только Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро. Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта", — рассказал Милованов.

Игрок также один раз находился в национальной команде, когда ее тренировал Андрей Шевченко.

"Когда был в Португалии, то писали что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной", — резюмировал он.

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