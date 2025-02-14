Игрок сборной Украины объяснил, почему хочет получить испанское гражданство

Игрок сборной Украины хочет получить гражданство Испании
Сборная Украины по футболу может остаться без одного из известных игроков. Этот футболист уже успел поиграть во многих клубах Европы.
Бывший игрок молодежной сборной Украины Богдан Милованов в интервью Sport.ua сообщил, что решил получить гражданство Испании.
Игрок в начале февраля подписал контракт со шведским "Сириусом". До этого успел поиграть в нескольких известных испанских командах.
Милованов и Испания
Семья Богдана Милованова переехала в Испанию, когда ему было пять лет. Там он занимался в академии мадридского "Атлетико", затем находился в "Хетафе", "Гранаде" и хихонском "Спортинге".
Последним клубом игрока была португальская "Арока".
"У меня всегда была мечта играть за Украину. Когда я играл за "Спортинг", меня пригласили в "молодежку". Провел 7 матчей и забил один гол. Отличился в воротах Мальты. Тогда только Руслан Ротань начинал свой первый отбор на Евро. Моим конкурентом на позиции правого защитника был Ефим Конопля. Команда была хорошая. Не хватило немного опыта", — рассказал Милованов.
Игрок также один раз находился в национальной команде, когда ее тренировал Андрей Шевченко.
"Когда был в Португалии, то писали что за мной следят. Поэтому я не брал испанский паспорт. Надеялся на вызовы в сборную. Сейчас решил уже брать испанское гражданство. Игрокам нужно зарабатывать. Это можно сделать в клубах, а не в сборной", — резюмировал он.
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