Женские и юношеские сборные Украины получили новых тренеров — детали заседания УАФ

Заседание исполкома УАФ. Фото: Дан Балашов/УАФ

В нескольких сборных Украины провели кадровые изменения. В частности, они получили новых главных тренеров.

Исполком УАФ во время заседания согласовал назначение нескольких тренеров на должности в различных сборных Украины, сообщает пресс-служба УАФ.

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Речь идет и о мужских, и о женских сборных. Некоторые фамилии тренеров уже известны украинским футбольным фанатам.

Новый тренер юношеских сборных Украины Олег Голодюк. фото: Тис Николай / УНИАН

Кого назначили в сборные Украины

Главным тренером юношеской сборной Украины U-17 станет Александр Сытник, Олег Голодюк возглавит юношеские сборные Украины U-15 и U-16.

"Исполняющим обязанности руководителя национальной женской сборной стал Владимир Пятенко, главным тренером национальной молодежной женской сборной (WU-19) назначен Олег Бортник, главным тренером девичьей сборной Украины (WU-17) — Людмилу Лемешко, а главным тренером самой молодой девичьей сборной Украины (WU-15) — Наталью Игнатович", — говорится в сообщении УАФ.

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