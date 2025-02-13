Женские и юношеские сборные Украины получили новых тренеров — детали заседания УАФ

Кадровое "землетрясение" в УАФ — кто возглавит сборные Украины
В нескольких сборных Украины провели кадровые изменения. В частности, они получили новых главных тренеров.
Исполком УАФ во время заседания согласовал назначение нескольких тренеров на должности в различных сборных Украины, сообщает пресс-служба УАФ.
Речь идет и о мужских, и о женских сборных. Некоторые фамилии тренеров уже известны украинским футбольным фанатам.
Кого назначили в сборные Украины
Главным тренером юношеской сборной Украины U-17 станет Александр Сытник, Олег Голодюк возглавит юношеские сборные Украины U-15 и U-16.
"Исполняющим обязанности руководителя национальной женской сборной стал Владимир Пятенко, главным тренером национальной молодежной женской сборной (WU-19) назначен Олег Бортник, главным тренером девичьей сборной Украины (WU-17) — Людмилу Лемешко, а главным тренером самой молодой девичьей сборной Украины (WU-15) — Наталью Игнатович", — говорится в сообщении УАФ.
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