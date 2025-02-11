Анчелотти рассказал, кто из тренеров его больше всего пугает

Анчелотти признался, кто из тренеров вызывает у него ужас
Один из самых титулованных тренеров Европы откровенно рассказал журналистам о своих страхах. В частности, о подготовке к командам соперника.
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что не любит готовиться к матчам против команд Хосепа Гвардиолы, пишет Marca.
Он считает Гвардиолу одним из лучших в мире. И называет подготовку к матчам против него "кошмаром".
Анчелотти о Гвардиоле
"Я считаю Гвардиолу тренером, который многое внес в футбол: владение мячом, атакующую игру, прессинг. Он является новатором в футболе, и я его очень уважаю", — отметил Анчелотти.
По его словам, Хосеп Гвардиола сейчас является одним из лучших тренеров, "если не лучшим".
"Каждый раз, когда мы встречаемся, это кошмар — готовиться к матчам, потому что у него всегда есть идеи, которые заставляют тебя думать", — сказал Анчелотти.
Первый матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 11 февраля. Ответный матч пройдет через неделю в Испании.
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