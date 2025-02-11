Анчелотти рассказал, кто из тренеров его больше всего пугает

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Один из самых титулованных тренеров Европы откровенно рассказал журналистам о своих страхах. В частности, о подготовке к командам соперника.

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти заявил, что не любит готовиться к матчам против команд Хосепа Гвардиолы, пишет Marca.

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Он считает Гвардиолу одним из лучших в мире. И называет подготовку к матчам против него "кошмаром".

Тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти во время пресс-конференции. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Анчелотти о Гвардиоле

"Я считаю Гвардиолу тренером, который многое внес в футбол: владение мячом, атакующую игру, прессинг. Он является новатором в футболе, и я его очень уважаю", — отметил Анчелотти.

По его словам, Хосеп Гвардиола сейчас является одним из лучших тренеров, "если не лучшим".

"Каждый раз, когда мы встречаемся, это кошмар — готовиться к матчам, потому что у него всегда есть идеи, которые заставляют тебя думать", — сказал Анчелотти.

Первый матч между "Манчестер Сити" и "Реалом" в рамках стыковых матчей Лиги чемпионов состоится 11 февраля. Ответный матч пройдет через неделю в Испании.

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