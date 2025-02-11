Анчелотті розповів, хто з тренерів його найбільше лякає

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті. Фото: REUTERS/Pedro Nunes

Один із найтитулованіших тренерів Європи відверто розповів журналістам про свої страхи. Зокрема, про підготовку до команд суперника.

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті заявив, що не любить готуватися до матчів проти команд Хосепа Гвардіоли, пише Marca.

Читайте також:

Він вважає Гвардіолу одним із найкращих у світі. І називає підготовку до матчів проти нього "кошмаром".

Тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті під час пресконференції. Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Анчелотті про Гвардіолу

"Я вважаю Гвардіолу тренером, який багато чого вніс у футбол: володіння м'ячем, атакувальну гру, пресинг. Він є новатором у футболі, і я його дуже поважаю", — зазначив Анчелотті.

За його словами, Хосеп Гвардіола зараз є одним із найкращих тренерів, "якщо не найкращим".

"Кожного разу, коли ми зустрічаємося, це кошмар — готуватися до матчів, тому що у нього завжди є ідеї, які змушують тебе думати", — сказав Анчелотті.

Перший матч між "Манчестер Сіті" та "Реалом" у рамках стикових матчів Ліги чемпіонів відбудеться 11 лютого. Матч-відповідь пройде за тиждень в Іспанії.

Нагадаємо, стало відомо, де може продовжити свою кар'єру один із лідерів мадридського "Реала".

Глава УАФ Андрій Шевченко розповів, чи спілкується зараз з колишнім партнером по команді Кахою Каладзе.

Український боксер Денис Берінчик цього тижня захищатиме титул у бою проти Кішона Девіса.

У Казахстані не захотіли вмикати гімн Росії під час турніру ММА. Організатори потім пояснили причину.